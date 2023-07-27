الشرطة العراقي يفوز على الصفاقسي التونسي بأول أهداف البطولة العربية

حقق فريق الشرطة العراقي، فوزًا ثمينًا على نظيره الصفاقسي التونسي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الحوية بمدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ونجح الشرطة العراقي في تسجيل أول أهداف البطولة العربية حتى الآن، وذلك عن طريق قائده علاء الزهرة في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وكان الصفاقسي سجل هدفًا في الدقيقة 16برأسية من ركلة حرة، ولكن ألغاه حكم اللقاء بداعي التسلل، ليتلقى الفريق التونسي أول خسارة في البطولة تحت قيادة مدربه المصري حسام البدري.

وبذلك، حصد الشرطة العراقي أول 3 نقاط في البطولة حتى الآن، بعد انتهاء المباراة الأولى بالتعادل السلبي.

وتصدر الشرطة، جدول ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة العربية بعد فوزه على الصفاقسي، الذي تذيل الترتيب بلا نقاط.

ويتواجد في المجموعة ذاتها، الاتحاد السعودي والترجي التونسي، ويلتقيان في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.