البطولة العربية.. الوداد المغربي يستنكر «مهزلة البنا التحكيمية» أمام السد القطري

استنكر نادي الوداد المغربي، أداء التحكيم المصري الذي أدار مباراة الفريق ضد السد القطري، التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وانتهت مباراة الوداد والسد بالتعادل السلبي، ليحصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره بالمجموعة الثانية التي تضم الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي بدور المجموعات من البطولة العربية 2023.

ووصف الوداد المغربي، أداء التحكيم المصري الذي أدار المباراة بالمهزلة التحكيمية، لما شهده اللقاء من أحداث مثيرة، بقيادة الحكم الدولي محمود البنا.

وأدار المواجهة، محمود البنا كحكم للساحة، ومحمود عاشور في تقنية الفيديو، وأشهر الأول البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب الوداد، يحيى جبران وذلك في الدقيقة 36، ليكمل الفريق المغربي باقي دقائق المباراة منقوص العدد.

وجاء بيان الوداد، على النحو التالي.

تستنكر كل مكونات نادي الوداد الرياضي، أداء طاقم تحكيم المباراة التي جمعته اليوم الخميس، بنادي السد القطري، برسم الجولة الأولى من دوري كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

ويسجل النادي أنه حل بالديار السعودية، هاته الأرض المقدسة، للمشاركة في مسابقة يجب أن يطبعها التنافس الشريف وتكافؤ الفرص، وليس أن تنتهك حرمة اللعبة من طرف الحكم المصري البناء خاصة وأن الكأس تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وتتساءل مكونات نادي الوداد الرياضي حول ما إذا سيستمر الأداء التحكيمي بنفس المستوى الهزيل الذي تابعته الجماهير خلال افتتاح المسابقة.