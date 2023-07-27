ضبط 150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

تابع طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، أعمال حملة رقابية تموينية طبية على محلات الجزارة بمدينة الشهداء بحضور مدير الإدارة البيطرية بالشهداء، ورئيس قسم المجازر، ومفتش إدارة التموين.

أسفرت الحملة عن ضبط 150 كيلو من اللحوم القطع والمفروم بأحد المحلات بالشهداء، حيث تم التحفظ على اللحوم وتحرير محضر بالضبطية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة، وإحكام الرقابة على الأسواق، وكافة المحلات التجارية بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري، والتموين لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظا على الصحة العامة، وحقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب أو استغلال.