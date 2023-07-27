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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يشارك فى غداء عمل مع الرئيس الروسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمدينة سان بطرسبرج، في غداء عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية المختلفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شارك في هذا الحدث باعتباره  الرئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "نيباد"، التي تمثل الذراع التنموي للاتحاد، خاصةً فيما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تُمكِّن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا، لاسيما مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي فلاديمير بوتين