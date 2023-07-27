محافظ جنوب سيناء يكرم وكيل التضامن لبلوغه سن المعاش.. صور

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، زيدان عبد الغفار زيدان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة؛ لبلوغه سن التقاعد القانونية.

وأشاد المحافظ بجهود وكيل وزارة التضامن المميزة وتفانيه وإخلاصه في عمله طوال مدة خدمته بالمحافظة مما أحدث طفرة في مجال التضامن الاجتماعى بجميع مدن المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تنسي ابنائها المخلصين الذين يعملون بجد واخلاص لرفع شأن المحافظة وتطوير الأداء الحكومي مما يعود بالنفع علي مواطني المحافظة، ووجه بالاستفادة من خبرته العريضة كمستشار للمحافظ خلال الفترة المقبلة.

وأهدى المحافظ وكيل وزارة التضامن شهادة تقدير ودرع المحافظة؛ تقديرا لجهوده.

وشهد التكريم عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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