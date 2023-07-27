«ما ينوب المخلص إلا الموت».. تفاصيل مقتل شاب أثناء دفاعه عن صديقه خلال مشاجرة بالسلام

الغدر حينما يفاجئك من أقرب الناس إليك لا يمكن توقعه.. تلك المقولة كانت هى الشاهد على جريمة القتل التى دارت أحداثها فى منطقة السلام بالقاهرة ، عندما لقى شاب يدعى «كريم» فى العقد الثانى من العمر، مقتله على يد شخصين بسلاح أبيض «مطواة» فى مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة، بدائرة القسم.



انتقل محرر «البوابة نيوز» إلى محل الواقعة لكشف تفاصيل الواقعة البشعة التى أضحت حديث أهالى منطقة النهضة بالسلام.

يقول أحمد، جار الضحية كريم البالغ من العمر 21 عاما: «كل ما أشوفه بلاقيه مبتسم وبيضحك عمره ما زعل حد منه والناس كلها حزنت على موته».. بتلك الكلمات المؤثرة، بدأ الشاهد حديثه، حيث أكد أن الضحية كان يعمل نقاشا بالقاهرة الجديدة لمساعدة أسرته فى متطلبات الحياة اليومية، وكان محبوبا من جميع أهالى المنطقة.

وقال إن بداية الواقعة ترجع إلى خلافات سابقة بين المتهمين من عائلة طارق والضحية «كريم» لرمضان الماضى حين اعتدى المتهمان على أحد الأشخاص بالشارع، صديق الضحية، وحينما تدخل لتخليصه من بين أيديهما، نشبت بينهم مشادة كلامية، قام خلالها الضحية «كريم» بالاعتداء على عم المتهمين بالضرب.

وأضاف، أن وقتها تدخل أهالى المنطقة وتم الصلح بين جميع أطراف المشاجرة ولكن توعد أحد المتهمين بالنيل من الضحية، وعقب ذلك تطورت الخلافات بينهم، وقام المتهمان بارتكاب جريمتهما منذ عدة أيام، واستغل خلالها المتهمان سير الضحية بالطريق بمفرده أثناء عودته من عمله، وتوجها إليه وهما يحملان بين طيات ملابسهما أسلحة بيضاء وقاما بمغافلته وانهالا عليه حتى سقط مغشيا عليه غارقا فى دمائه ولاذا بالفرار.



وأضاف الشاهد، أن المتهمين من عائلة طارق وهما «ح، م» وشقيقه الأصغر «م، م» منذ أن قدمنا إلى المنطقة ونجدهما يفتعلان المشاجرات مع الباعة الجائلين ومع العديد من أهالى المنطقة بسبب تناولهما المواد المخدرة، ونطالب بسرعة القصاص من المتهمين وتقديمهما للعدالة حتى تنطفئ نارنا.



كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بالقرب من إحدى المدارس بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة «كريم. م» فى العقد الثانى من العمر، وتبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة.



ويتولى رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وبعرض جثة الضحية على الطب الشرعى تبين إصابته بعدة طعنات متفرقة بالجسد وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم فى الموعد المحدد.