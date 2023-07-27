انتعاش الصادرات الزراعية.. تتجاوز 5 ملايين طن.. أبرزها الموالح والبطاطس والبصل والفراولة.. صيام: مصر تحتل الصدارة العالمية في الموالح.. رضا: مضاعفة مساحات المحاصيل الاستراتيجية يحقق الأمن الغذائي

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية تجاوزت الـ5 مليون طنًا لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 ألف طنًا عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت صادرات البطاطس ما يقترب من الـ 900 ألف طنًا لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية، فيما تخطت صادرات الموالح حاجز المليون و900 ألف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية.

جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه الوزير من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 26 يوليو 2023 حيث بلغت حوالي 5 مليون و15 ألف و764 طنًا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 760 ألف و626 طن عن العام الماضي الذي بلغت حوالي 4 مليون و255 ألف و138 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب "التقرير" ذاته، فإن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، المانجو.



ويري خبراء القطاع الزراعي أهمية زيادة الانتاج المصري من الحاصلات الزراعية والقدرة على الوفاء بمتطلبات السوق المحلي ثم التصدير وتوفير العملة الصعبة، وطالبوا بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز لتقليل فواتير الاستيراد وتحقيق الأمن الغذاء المصري والقدرة على مواجهة أي تغيرات أو أحداث دولية.

بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي: تحتل مصر مراكز متقدمة في تصدير الموالح وذلك لجودته عالميًا كما تعتبر الأرقام والتي حققتها الصادرات المصرية الزراعية جيدة ومقبولة حيث تجلب دخلًا للاقتصاد القومي وتوفر العملة ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلي ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

ويواصل صيام لـ"البوابة نيوز": هناك تقدم ملحوظ في محاصيل وأنواع مختلفة مثل البطاطس الذي حصل على المركز الثاني في الصادرات يليه محاصيل البصل والعنب والفاصوليا والبطاطا وهنا يمكننا القول أن هناك تحسن ومؤشرات ايجابية في زيادة الحاصلات الزراعية ونأمل في التوسع المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة لزيادة ومضاعفة حجم الإنتاج الزراعي العام المقبل لتأمين احتياجاتنا الغذائية والقدرة على مواجهة أي تحديات خارجية أو تأثيرات التغيرات المناخية.

وبحسب التقرير، جاءت الصادرات الزراعية من الموالح في المركز الأول بنحو مليون و903 ألف 369 طنًا، بالإضافة إلي تصدير 896 ألف 447 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 351 ألف و899 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 134 ألف و525 طن، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 92ألف و325 طن.

وفي السياق ذاته، يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، إن زيادة الانتاج الزراعي من الحاصلات المختلفة أمر في غاية الأهمية للقدرة على تلبية طلبات السوق المحلي ثم التوسع في التصدير الخارجي ولكن تبقي المعضلة الأساسية هي تحقيق الأمن الغذائي في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا والأرز وذلك لارتباطها بطلب السوق المحلي.



ويواصل رضا لـ"البوابة نيوز": ستظل قضية الاكتفاء الذاتي من القمح هي الشاغل الأكبر للحكومة وذلك لتقليل فواتير الاستيراد من روسيا وأوكرانيا وغيرها من باقي بلدان العالم مثل الهند، علاوة عن الذرة الشامية التي تستخدم في الإنتاج الحيواني والثروة الداجنة وبذلك نحقق الأمن الغذائي بشكل كبير وقوي ويكون لدي القدرة على مواجهة أي أحداث أو تغيرات عالمية.

وبحسب "التقرير" احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 58 الف و354 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 49 ألف و469 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 23 ألف و 985 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 23 الف و295 طنًا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9507 طن، وحصلت المانجو على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7432 طن، وحصل الرمان على المركز الأخير بإجمالي كمية بلغت 3524 طن.

