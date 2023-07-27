عمرو دياب يحتل قائمة الأعلى استماعا على أنغامي بـ3 أغنيات

احتل الفنان عمرو دياب صدارة قائمة الاغاني الأعلى استماعا بالوطن العربي عبر تطبيق انغامي وذلك بثلاثة اغنيات.

وجاءت أغنية ياليل التي تجمعه بنجله عبد الله في المرتبه الاولى للأسبوع الثاني على التوالي، تليها اغنية والله أبدا في المرتبة الثانية، وجاءت أغنية قولي اسمي في المركز الثالث.

يذكر أن أغنية ياليل كلمات امير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد ابراهيم، أما اغنية والله أبدا فهي كلمات ولحن عزيز الشافعي وتوزيع عادل حقي، وأغنية قولي اسمي كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع جلال حمداوي.

يذكر ان الفنان عمرو دياب يستعد لاحياء حفل كبير في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي يوم ١١ أغسطس.

ومن ناحية أخرى يستعد أيضا لاحياء حفل كبير في بيروت يوم ١٩ أغسطس.