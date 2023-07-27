السيرة الذاتية لمدير أمن كفر الشيخ الجديد

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة للعام 2023م، وشملت تعيين اللواء إيهاب عطية، حكمدار مديرية أمن كفر الشيخ، مديراً لأمن كفر الشيخ، خلفاً للواء خالد عبد السلام بدر، الذي تم نقله مديراً لأمن الغربية.

وسبق أن شغل مدير أمن كفر الشيخ الجديد، منصب رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية في يوليو 2018 لمدة عامين، ثم مديراً للمباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ في يوليو 2020م.

كما شغل اللواء إيهاب عطية ،منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية في يوليو 2021م، إلى أن عُين نائباً لمدير أمن كفر الشيخ 2022م، ووصل إلى منصب مساعد الوزير، مدير أمن كفر الشيخ “ حكمدار المديرية” .

وفي سياق متصل، شملت، حركة تنقلات الشرطة تصعيد، اللواء محمود حسن الكموني، للعمل نائباً لمدير أمن كفر الشيخ، خلفاً للواء إيهاب عطية، الذي جرى ترقيته مديراً لأمن كفر الشيخ.

وتقلد العديد من المناصب الشرطية، أبرزها مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، ثم مساعد مدير أمن كفر الشيخ للوحدات، إلى أن وصل إلى منصب مساعد مدير الأمن للأمن العام.

كما شملت الحركة، تعيين اللواء، أحمد نزيه مديرًا لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، خلفاً للواء خالد المحمدي، الذي تم ترقيته حكمدارًا لمديرية أمن المنوفية.

وشملت الحركة ترقية العميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفرالشيخ، إلي رتبة اللواء.

وترقية المقدم محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، إلي رتبة عقيد ،ورئيسًا لفرع البحث الجنائي بفرع دسوق .