الرئيس الروسي يطالب بنزاهة وصول المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية لإفريقيا

قالت أمل الحناوي، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القمة الروسية الإفريقية في نسختها الثانية جاءت بحضور ومشاركة رؤساء وحكومات وقادة من حوالي 27 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلين من سفراء ووزراء عن باقي الدول من أصل 49 دولة، مشيرة إلى أهم وأبرز تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلقة بـ«إمكانيات أفريقيا واضحة للجميع، وروسيا مهتمة كثيرا بزيادة تعميق علاقاتها في مختلف المجالات مع القارة الأفريقية».

وأضافت «الحناوي»، خلال تغطية خاصة من مدينة سان بطرسبرج، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن القمة الروسية الإفريقية في نسختها الثانية سميت بقمة تنفيذ الوعود، والرئيس الروسي وعد في كلمته بكونه سيفتح كثيرًا من مجالات التعاون المختلفة مع إفريقيا وأكد على مساعدته للقارة في توفير الغذاء والمحاصيل الزراعية والأسمدة سواء بشكل مجاني أو تجاري.

وتابعت، أن أكثر ما يهم الرئيس الروسي ويطالب به هو نزاهة وصول هذه المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والأسمدة للدول الإفريقية التي تعاني كثيرا من الفقر وتكافح الجوع، إذ إن هناك أكثر 270 مليون مواطن في البلدان الإفريقية يعانون من الفقر.