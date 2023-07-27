يسري نصر الله: السينما المصرية مكسوفة من نفسها

استضافت "كايرو فيلم فاكتوري" المخرج الكبير يسري نصر الله في لقاء بعنوان "رؤية المخرج" أدارها الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم.

تضمن اللقاء نقاشًا حول رؤية صانع الأفلام، وكيف يمكنه التعبير عنها وتطويرها والدفاع عنها في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه في إنتاج فيلمه، خلال مسيرته السينمائية.

وتحدث نصر الله من واقع تجربته التي تمتد إلى الثمانينيات، كصانع أفلام وصاحب رؤية سينمائية استثنائية وأصيلة في الأسلوب والشكل والمضمون، جعلته من بين أبرز المخرجين في المشهد السينمائي المصري والعربي والعالمي.

وقال أن المخرج لا يجب أن يبحث من خلال فيلمه عن رأيه، لأنه موجود في كل تفاصيل الفيلم، وإنما ما يبحث عنه هو الإحساس، ودوافعه الأصلية من عمل الفيلم، مشيرًا إلى أن صناع الأفلام الذين ينطلقون من من فكرة أو رأي في المجتمع أو في غيره، لا يعبرون عن السينما التي ينتمي إليها.

وتابع: على سبيل المثال ما يجعل فيلم كريستوفر نولان الأخير أوبنهايمر فريدًا وسط كل أعماله السابقة التي تنتمي إلى سينما الأفكار الذهنية والفيزياء أنه فيلم حسي بالكامل، فللمرة الأولى أشعر أن نولان من الممكن أن يكون شاعر.

وأضاف نصر الله أن السؤال المهم والأهم بالنسبة لصانع الأفلام هو "ما الذي يدفعني لعمل هذا الفيلم. الفيلم هو تلك الفوضى الغامضة والغامرة والصاخبة من الصور التي تسيطر على عقل صانع الفيلم، ووظيفته أن يجد السبيل إلى إعادة تركيب هذا الصخب في عمل سينمائي دون أن يفقده حرارة الدافع الأول. وهذا ما يخلق الإحساس"، مشيرًا إلى أن المخرج يدرك جيدًا أدواته وما يريده من الممثلين ومن الصورة، لكن خلال التصوير قد يدرك المخرج أن صورة معينة وضعها مسبقًا لا تنتمي للفيلم. فصناعة الفيلم عملية مستمرة من إعادة الخلق.

وأوضح: "متى أكون مخرجًا؟ عندما أكتب السيناريو أنا مخرج، وعندما أكون في موقع التصوير أنا مخرج، وعندما أقرأ سيناريو لكاتب آخر أنا مخرج، وعندما أكون في صالة المونتاج أنا مخرج، عملية الإخراج لا تتوقف عند اللحظة التي نكتب فيها التصورات عن الفيلم على الورق بل هي عملية مستمرة في كل مراحل صناعة الفيلم وحتى آخر لحظة. إحساس المخرج وإدراكه لدافعه الأول من وراء صنع الفيلم يرشده خلال هذه العملية المستمرة من إعادة الخلق".

وحول الصعوبات المختلفة التي يواجهها صناع الأفلام وكيفية تجاوزها، أشار نصر الله إلى أنه لا توجد وصفة جاهزة أو دليل إرشادي، لكن المؤكد أن كل أنواع الصعوبات كانت موجودة طوال الوقت وتعرض لها المخرجين على مدار تاريخنا السينمائي، لكنها لم توقفهم عن صناعة أفلامهم في أي وقت. وقال نصر الله أن الإنتاج هو أهم التحديات التي تواجه صناع الأفلام في مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن السوق لا يحتمل إنتاج أفلام بميزانيات ضخمة وهو ما يفرض علينا ضرورة فتح أسواق جديدة، لكن هذه المهمة تتطلب أن تكون السينما التي نقدمها معبرة عن ثقافتنا بشكل حقيقي، وليست تلك السينما التي تخجل من ثقافتنا ومن واقعنا.

وأشار أن السينما التجارية الصينية واليابانية والهندية اجتاحت العالم لأنها قدمت للجمهور أفلام مدهشة نابعة من ثقافة مختلفة برغم أنها أفلام تجارية.

وأضاف أنه لو نظرنا إلى تاريخ السينما المصرية سنجد أنها تمكنت من الوصول إلى قاعات السينما في أوروبا عندما كان هناك سامية جمال وعبد الحليم وفريد الأطرش وتحية كاريوكا وحسن الإمام ويوسف شاهين "كانت أفلامنا في صالات العرض في باريس عندما كانت تعبر عن ثقافتنا بدون خجل أما الآن فالسينما المصرية مكسوفة من نفسها"، مؤكدا: ثقافتنا عامرة بحواديت الرعب، والاساطير وفنون القتال المحلية لكن أين هي من الأفلام التي ننتجها بالفعل "إبراهيم الأبيض هو الفيلم الوحيد الذي تمكن من التعبير عن الفنون القتالية المحلية لكنه هوجم بقسوة عند عرضه، صحيح أنه تحول الآن إلى أسطورة، لكنه لم يتحول أبدًا إلى نوع سينمائي. أين سينما النوع في مصر"

من جهته قال الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم أن يسري نصر الله له تاريخ طويل في العمل السينمائي، كناقد، ومساعد مخرج، وكاتب سيناريو ومخرج بالإضافة إلى أنه يقدم خبراته لصناع الأفلام ليس فقط من خلال ورش التدريب، ولكن أيضًا من خلال الدعم غير المحدود الذي يقدمه لهم، "أشاهد الكثير من الأفلام الفنية المهمة لصناع أفلام مصريين في مهرجانات مختلفة ودائمًا هناك اسم يسري نصر الله في قائمة الشكر الخاص"، مشيرًا إلى أن نصر الله صار عاملًا مهمًا في صناعة السينما المصرية ليس فقط من خلال مسيرته السينمائية على مدى ٣٠ عامًا ولكن بدعمه المتواصل للأفلام لتخطو تخطو خطوات مهمة في تاريخ السينما في الفترة الأخيرة.

من جهتها قالت المخرجة ناهد نصر مؤسسة "كايرو فيلم فاكتوري" أن استضافة المخرج الكبير يسري نصر الله والحديث عن موضوع رؤية المخرج جاء بناء على حاجة ملحة لصناع الأفلام، في مواجهة صعوبات مختلفة تجعل الحفاظ على وتطوير رؤية المخرج تحدي دائم، مشيرة إلى أن أحد أهداف "كايرو فيلم فاكتوري" هو مشاركة الحلول والخبرات العملية القابلة للتنفيذ بين صناع الأفلام في مختلف مراحل صناعة الفيلم، وأن سلسلة اللقاءات الشهرية التي تجمع بين صناع الأفلام المحترفين والجدد هي جزء من أنشطة كايرو فيلم فاكتوري لتحقيق هذا الهدف.