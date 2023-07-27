البطولة العربية.. شوط أول سلبى بين السد والوداد

انتهى الشوط الأول بين فريق السد القطرى، ونظيره الوداد المغربى، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، إلا أنهم فشلا فى ترجمة سيطرتهما إلى أهداف.

ودخل فريق الوداد المغربى المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أبو الفتح، زولا، أيوب العملود،إلياس شتي.

خط الوسط: زكريا الداروي، يحيى جبران، عبدالله حيمود.

خط الهجوم: محمد أوناجم،هشام بوصفيان، منتصر لحتيمي



بينما دخل فريق السد اللقاء بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: خوخي بوعلام – طارق سلمان – بيدرو ميجيل – علي أسد.

خط الوسط: – مصعب خضر – أحمد سيار – ماتيوس أوريبي.

خط الهجوم: أكرم عفيف – بغداد بونجاح – حسن الهيدوس.



ويقع الوداد المغربى في المجموعة الثانية رفقة السد القطري والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.