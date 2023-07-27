"الحماية المدنية" تدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمحال أدوات كهربائية بفيصل| صور

نشب حريق هائل بمحلات أدوات كهربائية بطابقين داخل عقار بمنطقة فيصل بشارع مصطفي المصري من شارع الملك فيصل غرب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل محلات أدوات كهربائية داخل عقار بمنطقة فيصل بشارع مصطفي المصري من شارع الملك فيصل غرب المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب بطابقين وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وجاري محاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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