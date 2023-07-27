"فكرتك شركتك".. جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في الندوة التثقيفية الأولى بهيئة الاستثمار

شاركت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك فى الندوة التثقيفية الأولى التى تنظمها الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للإستثمار "فكرتك شركتك"، بحضور اللواء وليد هلال نائبًا عن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، ورئيس الجهاز الإدارى للمنطقة الصناعية بقويسنا، وحسام عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الاعمال بالهيئة العامة للإستثمار، د.صبحى شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس ومدير مركز ريادة الأعمال بجامعة الدلتا التكنولوجية،و مجموعة من طلاب وطالبات الجامعة.

تقام هذه الندوة فى إطار سلسلة الندوات التى تنظمها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة-وزارة الإستثمار فى المحافظات المصرية؛ بهدف ترسيخ فكر ريادة الأعمال وتحفيز شباب الجامعات المصرية على فتح وانشاء مشروعات وشركات خاصة بهم.

تناولت الندوة عدة محاور توعوية للشباب عن أنواع الشركات والنواحى القانونية والمحاسبية الخاصة بها، تقديم الدعم الفنى لهم ؛لتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات وشركات ،وكذلك تعريفهم بالخدمات التى تقدمها لهم مبادرة فكرتك شركتك والتى يمكن الحصول عليها من خلال الزيارة او اون لاين ، فضلًا عن تعريف الشباب بالجهات التى يمكن من خلالها الحصول على تمويل لبدء شركاتهم وكذلك الحاضنات والمشروعات التكنولوجية الموجودة فى جمهورية مصر العربية فى العديد من الجامعات والهيئات.

ولاقت الندوة الثناء من طلاب الجامعة المشاركين لما اكتسبوه من معلومات هامة لهم فى مجال ريادة الأعمال،خاصة مع وجود مركز خاص لريادة الأعمال بالجامعة يساعد على تعزيز القدرات الريادية لطلابها وقدراتهم التنافسية.

من جانبه أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، ان الجامعة تسعي إلى تحفيز ودعم طلابها ومنسوبيها واكسابهم المهارات العملية والعلمية، والقدرة علي الإبتكار والإبداع والتميز، وبناء نسق إبداعي وفكري يجعلهم قادرين علي خلق فرص العمل في المجالات التكنولوجية المتعددة، والقدرة علي تحويل الأفكار الإبتكارية إلى منتجات ومشروعات تنافسية، وتوطين التكنولوجيا وتحويلها إلى منتجات على أرض الواقع، من خلال الوسائط التكنولوجية الجديدة والمعاصرة؛ لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الغايات الإستراتيجية للدولة.