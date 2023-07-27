الرابع في الثانوية الأزهرية: القرآن الكريم كان السبب الرئيسي في تفوقي.. وأمي وأبي هما مثلي الأعلى

قالت والدة الطالب محمود حسين السيد محمد حسين الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية الشعبة العلمية بالشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة 99.69٪، ان حفظ نجلي للقرآن الكريم هو سر تفوقه، مقدمة الشكر إلي فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والي جميع العاملين بهذا الصرح الإسلامي العظيم.

وأضافت: أنه من المقرر أن يلتحق نجلها بكلية الطب، لتقديم يد العون الي الجميع، مشيرة الي أنه لم يحدد التخصص بعد.

وقال الطالب محمود حسين الرابع علي مستوي الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية والفرحة تعلو وجهه، لن القران الكريم وفهم معانيه وآياته كان السبب الرئيسي في تفوقي، مشيرا الي انه كان دائم التفوق في سنواته الدراسية المختلفة والأول في حفظ القران باستمرار وكان دائم المراجعة والتركيز أوقات الأمتحانات.

وأكد “حسين” ان والدته والتي تعمل مدرسة قران بمعهد الحسيني هاشم التابع لمنطقة الشرقية الأزهرية هي مثله الأعلى وكذلك والده الذي يعمل موجه لغة عربية، مقدما الشكر اليهم جميعا.

وأضاف ان لديه من الأشقاء إثنين هما "أسماء" وشقيقه "عمر" وهو أوسطهم، كؤكدا التحاقه بكلية الطب.