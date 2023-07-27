ضبط 5 أطنان سكر مجهول المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت حملة من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي الطريق الدائري بمدينة ههيا من ضبط سيارة نصف نقل محملة بعدد ( 100 ) شيكارة سكر مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها ( 5 ) طن.

تم تحرير المحضر رقم 11179 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر، وتسليم السيارة إلي مركز الشرطة.