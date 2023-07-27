الأرصاد تنظم دورة تدريبية بعنوان "إعداد راصد جوي"

عقدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتدريب التابع للهيئة والمعتمد دوليًا من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) دورة تدريبية بمقر الهيئة تحت عنوان " إعداد راصد جوي" خلال الفترة من 5 يوليو الجاري حتى 2 نوفمبر القادم بمشاركة عدد من المتدربين من المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المثمر والتنسيق الدائم مع جميع الدول العربية والإفريقية وخاصة في مجال التدريب ونقل الخبرات.

يهدف البرنامج التدريبي إلى التأكيد على أهمية دور الأرصاد الجوية والمناخ في جميع جوانب الحياة كونها مرفق حيوي هام يؤثر على حياة الأفراد والمنشآت والممتلكات، لذا تسهم الهيئة فى الحد من الكوارث التي قد تنجم عن الظواهر الجوية المختلفة وأثار تغيرات المناخ التي قد تضر بحياة الإنسان وتؤثر على اقتصاديات الدول.

من جانبه أكد الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني نحو دعم وتعزيز علاقات التعاون مع جميع الدول العربيه والأفريقية في مختلف أنشطة صناعة النقل الجوى، مضيفًا أن البرنامج مخصص للعاملين في مجال الأرصاد الجوية الزراعية والري والطيران والنقل البحري والمختصين والخبراء في هذه المجالات.

ولفت إلى أنه بعد إتمام الدورة التدريبية واجتيازها بنجاح سيمنح المتدرب رخصة راصد جوي وفقا للمواصفات والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حيث يحق للراصد الجوي العمل في أي من المجالات السابقة.



