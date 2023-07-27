ليلا المغربية: الجمهور المصري أعجب بـ"صارحني".. وتربيت على أغاني أم كلثوم

أبدت المطربة المغربية ليلا سعادتها بردود الأفعال الكبيرة التي حققتها أغنية "صارحني" والتي وصلت عدد مشاهدتها على موقع الفيديوهات “يوتيوب” إلى ربع مليون مشاهدة منذ طرح الأغنية.

وأوضحت “ليلا” في بيان صحفي أنها لم تتوقع أن تحقق الأغنية نجاح كبير في السوق المصري خاصة أنها أغنية خليجية، إلا أنا فوجئت بردود أفعال كبيرة من الجمهور المصري وهو ما زاد من سعادتها خاصة وأنها تعتبر مصر بلدها الثاني ولها فضل كبير في نضوجها فنيًا.

وتعد ليلا الجمهور المصري أنها ستخصص في ألبومها الذي تطرحه في الوقت الحالي بطريقة السنجل بأغنية باللجهة المصرية، والتي تعتبرها من اللكنات المحببة إلى قلبها والتي تربت عليها منذ أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

وعن خطواتها المقبلة تكشف أنها بصدد طرح الألبوم الجديد بدريقة السنجل، ولم تستقر حتى الآن على عدد الأغاني التي ستصورها بطريقة الفيديو كليب.

أغنية صارحني من كلمات وألحان رحيم آدم وتوزيع كمال الراضي وهي أغنية خليجية جمعت بين جمالية الكلمة واللحن والتوزيع وأطلقت بشكل منفرد على طريقة الفيديو كليب من توقيع المخرج البلجيكي فرانك لوكاز الذي أعطى لمسة فنية عالمية للكليب مع الحفاظ على الطابع الخليجي العربي.