البطولة العربية.. بغداد بونجاح يقود الواداد لمواجهة السد القطري

أعلن عادل رمزي المدير الفنى لفريق الوداد البيضاوي المغربى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره السد القطري، بعد قليل على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل فريق الوداد المغربى كالتالى:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: خوخي بوعلام – طارق سلمان – بيدرو ميجيل – علي أسد.

خط الوسط: – مصعب خضر – أحمد سيار – ماتيوس أوريبي.

خط الهجوم: أكرم عفيف – بغداد بونجاح – حسن الهيدوس



ويقع الوداد المغربى في المجموعة الثانية رفقة السد القطري والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

