البطولة العربية.. تشكيل هجومي للسد أمام الوداد

أعلن البرتغالي برونو ميجيل المدير الفنى لفريق السد القطرى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الوداد البيضاوى المغربى، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية.



وجاء تشكيل فريق السد القطرى كالتالي:

حراسة المرمى: سعد الدوسري.

خط الدفاع: بيدرو- طارق سلمان- مصعب خضر - خوخي بوعلام.

خط الوسط: أحمد بدر سيار- ماتيوس- علي أسعد.

خط الهجوم: حسن الهيدوس- بغداد بونجاح- أكرم عفيف.



ويقع السد القطرى في المجموعة الثانية رفقة الوداد المغربى والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.