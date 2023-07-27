أول أغسطس.. تفعيل المرحلة الثانية من منظومة العيادات المسائية بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من منظومة العيادات المسائية، وذلك من خلال مبادرة تطوير العمل في منشآت الرعاية الأساسية، وذلك تفعيلا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتفعيل العيادات المسائية.

وأضاف مكين أن المرحلة الثانية تتضمن ٩ منشآت ستكون مؤهلة للعمل على مدار ٢٤ ساعة من بداية أغسطس المقبل في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.

وأكد الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه جار اعتماد المنشآت من خلال فريق الوزارة والرعاية الأساسية بالمديرية وستتضمن وحدات ومراكز طب الأسرة بـ (شها - أجا - ديو الوسطى - البجلات -أشمون - الستامونى -بساط - كوم النور -أبو جلال ).

وأشار الطنبولي إلى أنه بالإضافة إلى عمل تلك الوحدات كعيادات مسائية من الـ 2 ظهرًا وحتى الـ 6 مساء تستمر فى ممارسة أعمالها الصباحية كعيادات خارجية ومكاتب للصحة والتطعيمات.

وكانت صحة الدقهلية قد أعلنت فى فبراير الماضى بدأ العمل على مدار 24 ساعة بـ 18 منشأة طبية على مستوى المحافظة.

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