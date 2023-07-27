ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أول أغسطس.. تفعيل المرحلة الثانية من منظومة العيادات المسائية بالدقهلية

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات لتطبيق المبادرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من منظومة العيادات المسائية، وذلك من خلال مبادرة تطوير العمل في منشآت الرعاية الأساسية، وذلك تفعيلا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتفعيل العيادات المسائية.

وأضاف مكين أن المرحلة الثانية تتضمن ٩ منشآت ستكون مؤهلة للعمل على مدار ٢٤ ساعة من بداية أغسطس المقبل في تخصصات الباطنة والأطفال والنساء والجلدية.

وأكد الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه جار اعتماد المنشآت من خلال فريق الوزارة والرعاية الأساسية بالمديرية وستتضمن وحدات ومراكز طب الأسرة بـ (شها - أجا - ديو الوسطى - البجلات -أشمون - الستامونى -بساط - كوم النور -أبو جلال ).

وأشار الطنبولي إلى أنه بالإضافة إلى عمل تلك الوحدات كعيادات مسائية من الـ 2  ظهرًا وحتى الـ 6 مساء تستمر فى ممارسة أعمالها الصباحية كعيادات خارجية ومكاتب للصحة والتطعيمات.

وكانت صحة الدقهلية قد أعلنت فى فبراير الماضى بدأ العمل على مدار 24 ساعة بـ 18 منشأة طبية على مستوى المحافظة.

IMG-20230727-WA0060
IMG-20230727-WA0060
IMG-20230727-WA0053
IMG-20230727-WA0053
IMG-20230727-WA0055
IMG-20230727-WA0055
IMG-20230727-WA0054
IMG-20230727-WA0054
IMG-20230727-WA0057
IMG-20230727-WA0057
IMG-20230727-WA0059
IMG-20230727-WA0059
IMG-20230727-WA0058
IMG-20230727-WA0058
IMG-20230727-WA0061
IMG-20230727-WA0061
IMG-20230727-WA0048
IMG-20230727-WA0048
IMG-20230727-WA0050
IMG-20230727-WA0050
IMG-20230727-WA0047
IMG-20230727-WA0047
IMG-20230727-WA0046
IMG-20230727-WA0046
IMG-20230727-WA0056
IMG-20230727-WA0056
IMG-20230727-WA0051
IMG-20230727-WA0051
IMG-20230727-WA0049
IMG-20230727-WA0049
IMG-20230727-WA0052
IMG-20230727-WA0052
إدارة الرعاية الأساسية الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالدقهلية صحة الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية