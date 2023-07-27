مجلس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يوافق إنشاء مركز لتنمية القدرات

ترأس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري رقم 5 لمجلس الجامعة، بحضور أعضاء المجلس.

ووافق المجلس، على مقترح تشكيل لجنة لإعداد الخطة الإستراتيجية لجامعة طيبة التكنولوجية، كما تم الموافقة على اعتماد اللائحة المالية والإدارية لمكتبات الجامعة، ووحدة الملكية الفكرية، كما حدد المجلس موعد امتحانات الدور الثاني (دور أغسطس) للعام الجامعي 2022-2023، على أن يكون خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 14 سبتمبر المقبل.

كما وافق المجلس، على إنشاء مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقيادات والعاملين بجامعة طيبة التكنولوجية، في إطار إستراتيجية الجامعة، لتوفير خطة متكاملة تسهم في تأهيل الهيئة المعاونة والجهاز الإداري وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة بالجامعة، بما يتواكب مع اتجاهات الدولة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية في المجالات التي تساهم في زيادة الإنتاجية في العمل، وإنجاز الأعمال بأفضل وأسرع الطرق الممكنة.

وفي نفس السياق، عقدت جامعة طيبة التكنولوجية، محاضرات حول مهارات التواصل الفعال، لأعضاء الجهاز الإداري، على مدار يومين بمقر الجامعة، ضمن سلسلة دورات سيجرى تنظيمها خلال شهري يوليو أغسطس 2023، لتنمية وتطوير قدرات الجهاز الإداري بالجامعة، تحت رعاية د. عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

وقدم المحاضرات، م. علي العجمي، عضو هيئة التدريس المعاونة بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والتي تناولت موضوعات حول مهارات الاتصال والتواصل وتحديات التواصل الفعال ومميزات التواصل الايجابي و دور السمات الشخصية في دعم مهارات التواصل وتفعيل مهارات التواصل من أجل تحقيق أهداف الجامعة.

اجتماع مجلس الجامعة (1)

اجتماع مجلس الجامعة (2)

اجتماع مجلس الجامعة (3)

اجتماع مجلس الجامعة (4)

الدورات التدريبية (1)

الدورات التدريبية (2)

الدورات التدريبية (3)

الدورات التدريبية (4)

الدورات التدريبية (5)