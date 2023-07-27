النائب علاء مصطفي: الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات

شارك النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ ضمن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات المسابقة النصف نهائية لمنصة الأنشطة الطلابية، التي نظمتها مؤسسة شباب القادة للعام الرابع على التوالي، وبرعاية وزراة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وأعرب مصطفي، عن سعادته في اختياره ضمن لجنة تحكيم المسابقة لمناقشة المشاريع التي يقدمها الطلاب، مؤكدا أن الأنشطة الطلابية تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، لأنها تساعد الشباب فى تطوير مهارات وقدراته العملية، والتأهيل لسوق العمل.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن النشاط الطلابي في المرحلة الجامعية يعد واحدا من الحلقات المهمة المفقودة لدى كثير من أبنائنا الطلاب، لذلك يجب على الجامعات تشجيع وحث الشباب علي المشاركة فى هذه الأنشطة، لأنها تساهم في تنمية الشباب ثقافيا واجتماعيا وفنيا وعلميا ورياضيا، موضحا أن أن ممارسة النشاط الطلابي في هذه المرحلة يعد من أهم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الطلاب كونهم يمرون بمرحلة عمرية تتسم بنضج الفكر وبناء الشخصية.

وطالب النائب علاء مصطفي، بضرورة الاهتمام بالتحول الرقمي فى الجامعات، لأنه أصبح سمة من سمات هذا العصر، كما أنه يساعد الطلاب على المعلومات التي يريدونها، بسهولة ويسر.