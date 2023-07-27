أعمال تطوير واسعة بمطارى سانت كاترين والعريش لمواكبة المشروعات القومية بشبه جزيرة سيناء

صرح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بأن الوزارة تعكف حاليًا على الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين الدولى بما يتوافق مع مكانة مشروع التجلى الاعظم هدية مصر للعالم، وفى ضوء اهتمام الدولة بتنمية وتعمير شبه جزيره سيناء، من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية في شتي القطاعات الخدمية والتنموية والسياحية، والذى يأتي بالتزامن مع خطة وزارة الطيران المدنى فى تطوير وتحديث البنية التحتية للمطارات المصريه وتحديث أنظمة الملاحة الجوية بها.

ويعد مشروع التجلي الأعظم هو أحد أهم المشروعات السياحية الهامة التي تتبناها الدولة خلال هذه الفترة لما يشتمل عليه من عدة جوانب، أهمها الجانب الروحي والديني، خاصة أن منطقة سانت كاترين تحتوي على معالم دينية هامة.

وأضاف وزير الطيران أن أعمال التطوير تتضمن تطوير الحقل الجوي وإنشاء ممر جديد بطول ٣ آلاف متر وتوسعة الترمك ليتسع ل ٨ مواقف طائرات وتطوير مبني الركاب والمباني الخدمية وكذا إنشاء مبني ركاب جديد بسعة ٦٠٠راكب/ساعة يشمل صالة سفر دولي ومحلي وصالة وصول دولي ومحلي وصالة لكبار الزوار. بالإضافة إلي مبني أمن موانئ. فضلاً عن إنشاء برج مراقبة جوية بارتفاع ٢٥ مترًا.

ومن ناحيه أخرى، يتم حاليا إجراء أعمال التطوير بمطار العريش بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليصبح مطارًا دوليًا عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة وتطبيق أحدث التجهيزات والتقنيات التكنولوجية التي توفر الراحة والرفاهية للمسافرين.

وتشمل أعمال التطوير إنشاء صالة ركاب جديدة سعة ٦٠٠راكب/ساعة ورفع كفاءة بعض المباني القائمة كما تضمنت اعمال تطوير الحقل الجوى وهى رفع كفاءة الممر الرئيسي بطول ٣٠٠٠م وعرض ٤٥ م وإستكمال اعمال الممر المساعد بطول ٤٥٠ م وعرض ٣٠ م ورفع كفاءة الوصلات بين الممر الرئيسي والممر المساعد ورفع كفاءة الترماك الحالي ليصل لعدد ١١ موقف طائرة.

وأضاف عباس أن أعمال تطوير مطار العريش، يكون إضافة قوية فى زيادة الحركة الجوية للرحلات الداخليه والدولية فى مدينة العريش والتى تعد من المدن الواعدة في محافظة شمال سيناء لدعم قطاعي السياحة والاستثمار فى هذه المنطقة، مشيرا إلى أن وزارة الطيران المدنى تحرص على تطوير البنية التحتية بمطارات شمال وجنوب سيناء للمساهمه في تحقيق عملية التنمية الشامله في شبه جزيرة سيناء التى تشهد العديد من المشروعات القومية الكبرى خلال الفترة الراهنة.