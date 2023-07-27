نقيب الأشراف يعزي رئيس الإمارات في وفاة شقيقه

نعى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي، شقيق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم نقيب الأشراف، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وإخوته، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسُّلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، نعى أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية في ساعة متأخرة مساء الأربعاء.



وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.