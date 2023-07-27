تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 9.8 مليار جنيه، مدعوما بمشتريات المصريين، ليسجل في الختام نحو 1.179 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 17,339.06 نقطة، كما هبط مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.58% ليغلق عند 20,910.62 نقطة.

وانخفض أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 3,144.88 نقطة، وهبط أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.36%، ليغلق عند مستوى 7,256.99 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX ESG بنسبة 0.81%، ليغلق عند مستوى 2,875.39 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.7%، ليغلق عند مستوى 3,516.56 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.1%، ليغلق عند مستوى 5,171.05 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 57 مليار جنيه، 60.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 117.7 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 2.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على مليار سهم من خلال 69.5 ألف صفقة منفذة.