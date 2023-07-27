رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق فعاليات برنامج تدريب المدربين "TOT" الخامس

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، البرنامج التدريبي المعتمد الخامس (TOT) والذى ينظمه المركز الدولى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويستمر حتى الأحد ٢٠ يوليو الجارى، وكان فى استقباله الدكتورة جمالات عثمان المشرف على المركز وعلاء الجمل المدير المالي والإداري والجهاز الإدارى بالمركز.

أشاد رئيس الجامعة بالدورات التدريبية التى ينظمها المركز والإقبال الكبير من أعضاء هيئة التدريس للالتحاق بمختلف البرامج التدريبية لتنمية قدراتهم وزيادة معرفتهم بمختلف التخصصات، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين.

كما وجه الشكر للمدربين على تعاونهم الدائم لتنفيذ الخطة التدريبية التى يستهدفها المركز، مؤكدا أن الهدف العام للبرنامج هو إعتماد مجموعة من المدربين والمحاضرين المؤهلين والمعتمدين محلياً، يكون لديهم القدرة على التأثير الإيجابى فى المتدربين، كما يؤهل البرنامج للعمل فى مختلف المجالات وبمختلف المؤسسات التعليمية.

حاضر فى اليوم الأول بالبرنامج التدريبي الدكتور أحمد عبد القوي الأستاذ بكلية الزراعة والمدرب الدولي المعتمد.