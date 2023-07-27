ads
الخميس 27 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

ختام المؤتمر السادس لكهنة كنائس الخليج في "لوجوس" بحضور البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت كنائس دول الخليج (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر)، اليوم الخميس، المؤتمر السادس لكهنة الكنيسة وعائلاتهم، والذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس. 

شمل المؤتمر موضوعات رعوية وروحية ونفسية، وحضر المشاركون في المؤتمر اجتماع قداسة البابا الأسبوعي، أمس الأربعاء، والقداس الإلهي صباح اليوم، واختُتِم المؤتمر بمحاضرة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

كنائس دول الخليج المؤتمر السادس مركز لوجوس المقر البابوي دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون