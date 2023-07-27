ختام المؤتمر السادس لكهنة كنائس الخليج في "لوجوس" بحضور البابا تواضروس

اختتمت كنائس دول الخليج (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر)، اليوم الخميس، المؤتمر السادس لكهنة الكنيسة وعائلاتهم، والذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي، في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس.

شمل المؤتمر موضوعات رعوية وروحية ونفسية، وحضر المشاركون في المؤتمر اجتماع قداسة البابا الأسبوعي، أمس الأربعاء، والقداس الإلهي صباح اليوم، واختُتِم المؤتمر بمحاضرة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.