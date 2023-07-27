«بيت الزكاة والصَّدقات المصري» يصرف إعانة عاجلة لعامل مصاب بجلطة في المخ

وجه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة شهرية عاجلة لـ«م.خ» عامل رخام من سكان محافظة القاهرة ، يعاني من الاصابة بجلطة في المخ، ويتحدث ويتحرك بصعوبة بعد تعرضه لحادث على الطريق الدائري في يناير 2023 ، ولديه 6 اولاد بينهم 5 في مراحل التعليم المختلفة ويعيش على مساعدة الأهل والجيران.

حضر « م.خ » إلى مقر «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» وتقدم بطلب للحصول على إعانة شهرية ومساعدته فى تسديد متأخرات ايجار المسكن الخاص به وفواتير الكهرباء المتأخرة.

قام أحد الباحثين بـ «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ»، باستقباله واستلام الأوراق والتقارير الطبية ، وبعد فحص الاوراق والتقارير وتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل ادارة العلاج ببيت الزكاة والصدقات المصري، تبين أنه يعاني من ارتجاج بالمخ أثر تعرضه لحادث سير تسبب في عجز بالطرف الأيمن واضطراب في درجة الوعي ويحتاج إلى علاج طبيعي ولا يستطيع القيام بأي عمل ومن ثم تقرر صرف إعانة شهرية عاجلة وسداد قيمة متأخرات الايجار وفواتير الكهرباء المتأخرة.