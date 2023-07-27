«السياحة» تطالب بمكافحة هدر الطعام في الفنادق

طالبت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة بوزارة السياحة والآثار، كافة الفنادق بالعمل على مكافحة الهدر في الأغذية والمشروبات، وتوعية النزلاء بذلك.

وقالت الإدارة، في خطاب للفنادق، إنه على المنشآت التعاقد مع جمعيات ودور رعاية المسنين والملاجئ للتبرع لها بفائض الطعام ما لم تتأثر سلامته الصحية أو بيعه بسعر رمزي، مع ضرورة وضع المقترحات والحلول لتقليل هذا الهدر في الأغذية والمشروبات بكافة الفنادق.

كما تضمنت المطالبة ضرورة حث المنشآت الفندقية على عمل حملات توعوية وإرشادية لنشر ثقافة الحفاظ على الطعام وتقليل كميات الهدر بين الزائرين بمختلف جنسياتهم، وكذلك العاملين بتلك المنشآت.

جاء ذلك في ضوء الاجتماعات التي عقدت بمجلس الوزراء، لبحث ظاهرة إهدار مصر لنحو 9 ملايين طن طعام سنويا، وصدرت توجيهات المجلس بضرورة مكافحة تلك الظاهرة وفقا للاشتراطات الموضوعة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر قطاع الفنادق بوزارة السياحة، وبحضور ممثل عن غرفة المنشآت الفندقية.