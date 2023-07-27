مدير معهد إعداد القادة يلتقي برئيس جامعة الشرق الأوسط بالأردن لبحث التعاون المشترك

التقى الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، بالدكتورة سلام خالد المحادين، رئيس جامعة الشرق الأوسط بالأردن.

وقد تم خلال اللقاء التعريف بالجامعة واستعراض جهودها المتميزة، إلى جانب توضيح البرامج الخاصة التي تقدمها وكفاءة وتميز خريجى الجامعة.

وعلى هامش اللقاء تم عمل جولة مميزة لمنشآت الجامعة، وكذلك تم زيارة استوديوهات الجامعة.

وخلال الاجتماع، ألقى الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة الضوء على تاريخ المعهد والذي يُعتبر صرحًا تنويريًا عريقًا، حيث يزيد تاريخه عن مائة عام، كما شرح البرامج التدريبية المقدمة من قبل المعهد لتنمية الكوادر الشبابية على المستوى المصري والعربي، وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمتمثلة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

وأعرب الدكتور همام عن أهمية التعاون بين مصر والدول العربية، مشددًا على أن المعهد يسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة بالتعاون مع جامعة الشرق الأوسط تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز التبادل الثقافي بين الجامعة والمعهد، من خلال تبادل الطلاب والأساتذة والمحاضرين، بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين.

وأكد الطرفان، أهمية التعاون المستمر والمثمر وتبادل الخبرات لبناء جيل من القادة المتميزين قادرين على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

حضر اللقاء الدكتور حسام الدين الشريف وكيل المعهد، والدكتور خميسي حميدي، الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور هشام سعيد أبو صايمة عميد كلية الأعمال بالجامعة، الدكتور احمد اللوزى عميد كلية الحقوق بالجامعة، ودينا أبو رزق منسق أنشطة الاتحاد.

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