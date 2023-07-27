بوتين: إنشاء 30 مشروع طاقة في 16 دولة أفريقية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم إنشاء 30 مشروع طاقة في 16 دولة أفريقية بإجمالي 3.7 جيجاوات، مشيرا إلي أن بلاده تعمل على تعميق التعاون الصناعي بين موسكو ودول أفريقيا، لافتا إلى تعزيز الاتصالات متعددة النواحي مع المؤسسات الأفريقية.

وتابع بوتين خلال كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية ـ الإفريقية الثانية، إن بلاده أنشأت مشروعات طاقة في إفريقيا بإجمالي 4.6 جيجاوات، منوها أن موسكو تعمل على تعزيز التعاون في مجال الطاقة بإفريقيا، لافتا إلى أن روسيا تساعد الدول التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية.

وكشف أن حصة بلاده من الحبوب وصلت 156 مليون طن العام الماضي، متوقعا محصولا قياسيا من الحبوب العام الحالي.

ولفت إلى أن عدم رفع العقوبات عن موسكو سبب انسحابنا من صفقة الحبوب، مشيرا إلى أن 70% من صادرات الحبوب وصلت إلى دول ذات مداخيل عالية.

وأضاف إن صادرات روسيا الزراعية إلى إفريقيا بلغت 10% بقيمة 6.7 مليار دولار، لافتا إلي: "نمو التصدير والاستيراد مع إفريقيا إلى الثلث بالنصف الأول من العام الجاري"، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين بلاده وإفريقيا بلغ 18 مليار دولار في العام الماضي.

وشدد بوتين أن موسكو حريصة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع إفريقيا.

وأضاف إنه سيتم العمل على توفير القمح والحبوب لدول القارة الإفريقية، متابعا أن الغرب وضع العراقيل أمام صادرات الحبوب الروسية.

وأوضح أن "حجم الصادرات والواردات الروسية مع إفريقيا هذا العام ارتفع بنسبة 30%"،" متابعا أن الناتج المحلي الإفريقي يفوق معدلات النمو العالمية، لافتا إلى أن الغرب استغل اتفاق الحبوب للحصول على احتياجاته وحرم الدول الفقيرة من حقوقها.

وبدأت فعاليات القمة الروسية ـ الإفريقية في سانت بطرسبرج بحضور مجموعة من القادة والزعماء الأفارقة ورجال الأعمال من كلا الطرفان الروسي والأفريقي.

تأتي القمة الروسية ـ الأفريقية ضمن العديد من المحافل التي تجمع إفريقيا بدول العالم مثل القمة الأمريكية ـ الأفريقية، وقمة فرنسا إفريقيا، ومنتدى الصين إفريقيا، ومنتدى اليابان إفريقيا المعروف باسم "تيكاد".