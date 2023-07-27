"وسط البلد" تمهد لألبومها الجديد بفيديو "ع الوعد"

أطلقت فرقة وسط البلد أجدد أعمالها الغنائية "ع الوعد"، بفيديو كليب مصور.

وتمثل الأغنية عودة وسط البلد للساحة الغنائية بعد غياب طويل عن الإصدارات وخاصة الكليبات منها، كما تعد أولى بشائر ألبوم وسط البلد الجديد المقرر طرح أغانيه فرادى.

وتتغنى الفرقة خلال العمل بكلمات الشاعرة آمار مصطفى، في أول تعاون بين وسط البلد وجاما ميوزيك للمنتج محمد جابر، ويحمل الكليب حالة من النشوة والبهجة في بساطته ورقصاته، وتجسد مشاهده "الكيمياء" التي تتخلل بين أعضاء الفرقة.

وتأتي "ع الوعد" وسط حالة انتعاشة فنية للفرقة الأقدم في مصر، حيث تشد وسط البلد رحالها إلى الأردن للانطلاق في جولة غنائية عربية تستهلها من مشاركة استثنائية في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، بحفل ضخم مساء الأحد المقبل.