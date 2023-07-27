جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج طلاب كلية الآداب

نظمت كلية الآداب بجامعة أسيوط، حفل عيد الخريجين لطلابها، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب، والدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء حسين منسق الأنشطة الطلابية، وعلاء عمران مدير إدارة رعاية الشباب، والطالب محمود حسام رئيس اتحاد الطلاب، والطالبة هيام محمد نائب رئيس اتحاد الطلاب، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والإداريين، وحشد من الخريجين، وأولياء أمورهم.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أهمية العلوم الإنسانية والاجتماعية وأدوارها في مواجهة التحديات القومية، لافتاً إلى تميز كلية الآداب بما تمتلكه من أقسام علمية كثيرة، وخبرات متنوعة في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة أن يتسع دور الكلية في الفترة القادمة؛ لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، والاستمرار في استحداث برامج دراسية جديدة، وفتح مسارات، وإطلاق الصالونات الثقافية؛ لإظهار الوجه الفكري الحقيقي لكلية الآداب، والارتقاء بالبحث العلمي، وتخريج الكوادر العلمية المتميزة في مختلف المجالات التي تعمل بها الكلية. والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة، وخطتها الإستراتيجية، في التطوير المستمر للعملية التعليمية، والبحثية، وخدمة قضايا التنمية والمجتمع، والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بمشاركة الخريجين يوم حصادهم، وثمرة جهدهم، طوال السنوات السابقة، موجهاً تحيته إلى أولياء أمور الطلاب؛ على ما بذلوه من جهد؛ لرعاية ودعم أبنائهم، مؤكداً أن الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الآداب؛ يعني أننا أمام مشهد متكرر للنجاح والتفوق، داعيًا الخريجين إلى أن يكونوا سفراء للجامعة؛ من خلال مشاركتهم في كافة المجالات داخل مصر، وأن يتواصلوا مع كليتهم؛ لدعمها بكل ما لهم من خبرات وإمكانيات، مشيراً إلى أن خريجي كلية الآداب أصبح لديه فرص عمل كثيرة.

وأشار الدكتور مجدي عمران عميد كلية الآداب، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية، مؤكدا أن الكلية دأبت كل عام على تخريج صفوة من الخريجين، القادرين على المنافسة بقوة في سوق العمل، منوهاً بأن الكلية قد شهدت في الآونة الأخيرة نقلة نوعية، وتطوراً كبيراً في خدماتها، ورسالتها التعليمية، والتي تمثلت فى استحداث بعض البرامج، والدبلومات، لافتا إلى أن الكلية تعمل على تقديم خدمة تعليمية متميزة؛ لإعداد خريجين مؤهلين، وقادرين على تحقيق أهداف وطنهم في التنمية والتقدم، بدعم من إدارة الجامعة بقيادة الدكتور أحمد المنشاوي الداعم الأول للعملية التعليمية بالجامعة.

وطالب الدكتور خالد سلامة الخريجين، بأن يحافظوا على السمعة الطيبة التي تتمتع بها الكلية، وبذل الجهد، والتسلح بكل جديد في مجالات تخصصهم، وألا تنقطع صلتهم بالتعليم، والتدريب، أو التعرف على الجديد الذي يفيدهم في عملهم، ومواكبة كل ماهو جديد ؛ حتى يكونوا على قدر كافٍ من المنافسة في سوق العمل، وعلى الخريجين أن يواصلوا جهدهم؛ لدعم زملائهم ، والأخذ بأيديهم.

ووجهت الدكتورة نجلاء حسين منسق الأنشطة الطلابية، التحية والتقدير لخريجي كلية الآداب، موجهة التهنئة؛ للأساتذة، والخريجين، وأولياء أمورهم، ومطالبة الخريجين بأن يستمروا في التطوير والتدريب بعد التخرج، متمنية لهم النجاح والتفوق في حياتهم العملية.

ومن جانب آخر، أكدت الخريجة هيام محمد نائب رئيس اتحاد الطلاب، بأن الشباب الخريجين جاهدوا ؛ لكي يصلوا إلى مبتغاهم من العلم، مستكملين مسيرتهم في الحياة العملية، وأن يكونوا إضافة حقيقية إلى زملائهم الذين سبقوهم على طريق النجاح؛ باعتبارهم بناة المستقبل، متمنية لهم تحقيق ما يصبون إليه من نجاح وتميز.

وتوجه علاء عمران مدير رعاية الشباب بكلية الآداب بالشكر لأساتذة الكلية؛ على ما قدموه للطلاب من علم ونصيحة، وكذلك الشكر لأولياء أمور الطلاب، وذويهم؛ لجهودهم، ودعمهم لأبنائهم طوال سنوات الدراسة، داعياً أبناءه الخريجين؛ أن يكونوا على قدر المسئولية، والمنافسة بقوة في سوق العمل؛ من خلال تطبيق ما تعلموه من علم وتحصيل دراسي على مدار السنوات السابقة، متمنياً لهم دوام الرفعة والتقدم.

في نهاية الحفل تم تقديم درع الكلية للدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.