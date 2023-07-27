وزير الدولة للإنتاج الحربي وقائد القيادة الاستراتيجية يتفقدان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي والفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري؛ شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك".

في البداية تم عرض فيلم عن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" والتي تعد نتاج شراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية لتوطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية بمصر وذلك داخل مصنع إنتاج مكونات المصاعد الكهربائية بشركة "إيچيك" والذي يضم 3 خطوط إنتاج رئيسية تخدم أهداف الشركة في النهوض بصناعة المصاعد الكهربائية في مصر وإنتاج أول مصعد كهربائي "صُنع في مصر" بدءً من التصميم الاحترافي الصحيح حتى التركيب طبقًا للمعايير الدولية ثم التشغيل الآمن وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، موضحًا أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها طبقًا للكود الأوروبي لافتًا إلى أن شركة "إيچيك" حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 وTUV.

من جانبه أشاد الفريق أحمد خالد قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري بما قام بالإطلاع عليه من إمكانيات بمصنع المصاعد الكهربائية، وأشاد بإمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي وقدراتها التصنيعية والبشرية وحرصها الدائم على التطوير بالإستعانة بأساليب علمية، مثمنًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على عقد الشراكات التي من شأنها نقل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف المجالات إلى شركاتها التابعة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص إيمانًا منها بأهمية دوره وكذا سعي الوزارة إلى توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها سواء في مجال التصنيع العسكري أو المدني.

وأكد "خالد" الحرص لتنفيذ توجيهات القتدة السياسية بدعم الصناعة الوطنية لتقليل الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي ويحقق قيمة مضافة له.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكة في مختلف مجالات التصنيع مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية ومنها الشركات العربية الشقيقة مثل شركة "الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية" السعودية والتي يعكس التشارك معها عمق العلاقات والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية.