إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة في حي الفيروز بطور سيناء

تابع مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الخميس، أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة بشبكة الكهرباء بحي الفيروز التابعة للمدينة؛ لضمان تحسين مستوى خدمة التيار الكهربائي في القري والتجمعات، طبقا تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بشأن الاهتمام بالقطاعات الخدمية فى مختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، ومتابعة تنفيذها.

وأكد الغمريني، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد وجه بإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة بجميع أحياء العاصمة، ضمن خطة شركة الكهرباء لتحسين مستوى الخدمة للأهالي نظرا لتهالك بعض الأعمدة، واستجابة وتلبية لسكان المدينة.

وفي سياق آخر كان قد صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الأربعاء، على 6 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، اليوم، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 383 قرار حالات تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.