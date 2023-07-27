الأولى علمي علوم الثانوية الأزهرية: أمنيتي أن أكون مثل مجدي يعقوب

تتشابه قصص التفوق والنجاح بين أوائل الطلاب والطالبات خاصة بين طلاب الثانوية العامة أو الأزهرية، والتي تعتبر محط أنظارالجميع في مصر نظرًا لأهميتها البالغة في تحديد مصير الطلاب، ولكن تبقي لكل قصة رونقها الخاص.

قصة كفاح الطالبة الأولي علي مستوي الجمهورية في الثانوية الأزهرية

ومن بين قصص التفوق والنجاح والكفاح، تبرز قصة الطالبة أسماء عبدالله السماحي، بمعهد فتيات قرية أبوزيادة التابعة لمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وحصلت على مجموع 649 درجة بنسبة 99.85% ،الأولي علمي علوم، علي مستوي الجمهورية .

وتقول أسماء في البداية، أنها تهدي تفوقها ونجاحها لوالديها وأساتذتها، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التي تعتبره قدوتها الروحية، والذي هاتفها مهئنًا إياها، معبرًا عن فخره بها وجميع زملائها المتفوقين.

ثم تسرد أسماء شريط ذكريات التفوق، قائلة، أن والدايها حرصا على دعمها منذ صغرها، فوالدها موجه لغة عربية، ووالدتها معلمة، غرسا فيها حب القرآن الكريم والصلاة واللغة العربية، وهو الأمر الذي أدى إلى، استيعابها وفهمها الصحيح لدروسها ،عبر كل المراحل الدراسية، وأواصلها حتي الصف الثالث الثانوي الأزهري، مما أدى إلى تفوقها لأن تلك الأمور ساعدتها في مذاكرتها طوال العام الدراسي دون تحديد فترة زمنية للمذاكرة بجانب نجاح معلميها في توصيل المعلومة الصحيحة بخصوص موضوعات المواد الدراسية.

وأوضحت أن والديها بما لهما من باعًا في التعليم فكانا يشاركان معها في تنظيم وقت المذاكرة، وتحديد مستقبلها بكل هدوء دون أن يضغطون عليها في حصد مجموع معين تاركان الأمور لظروفها وفي النهاية حققت ما سعت إليه.

وأكدت أنها تتمني أن تكون نابغة في مجال الطب مثل الدكتور البروفسير مجدي يعقوب، الذي يعتبر مثالا وعالماً في تخصصه، وواجهة مشرفة لمصر والعالم العربي.

وأوضحت، الطالبة الأولي علي مستوي الجمهورية في الثانوية الأزهرية، أنه ليس مهماً كم عدد الساعات التي تذاكرها، بقدر كم عدد الساعات التي تستوعبها وتفهمها، و خاصة في المجال العلمي، وأيضًا تنظيم الوقت، ويسبق كل هذا توفيق الله وحسن الصلة بالله.

وكانت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أعلنت أمس الأربعاء، حصول طالبتين من أبناء المحافظة على المركزين الأول والأول مكرر على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية الأزهرية.

ووفق البيان الصادر عن الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، فقد حصل كل من ،الطالبة أسماء عبدالله عبدالله محمد السماحي، بمعهد فتيات أبوزيادة الثانوي التابع لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية بمجموع 649 درجة بنسبة 99.85% ،بينما حصلت الطالبة حبيبة السيد مصطفى حسين خليفة، بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي الأزهري التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، حصلت على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية بنفس المجموع 649 درجة بنسبة 99.85%.

كما حصل الطالب بلال محمد السيد أحمد جمعة، بمعهد أبومندور الثانوي الأزهري التابع لإدارة دسوق التعليمية الأزهرية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية "كفيف" في الثانوية الأزهرية بمجموع 581 درجة بنسبة 92.22%.

وقال البيان إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى اتصالات هاتفية بهما ضمن اتصالاته التي أجراها بأوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية هنأ إياهم بتفوقهم معربًا عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح.

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الخميس، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

محافظ كفر الشيخ يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

وفي نفس السياق، حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشخ، على تهنئة الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى والثانية على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، في اتصال هاتفي مع الطلاب، موجها الشكر للطلاب وأسرهم، متمنياً لهم التوفيق.

وحصلت أسماء عبدالله عبدالله محمد، الطالبة بمعهد أبو زيادة الثانوي، على المركز الأول، بحصولها على 649 درجة بنسبة 99.85%ـ، وحبيبة السيد مصطفى حسين، وحصلت على المركز الأول مكرر، بحصولها على 649 درجة بنسبة 99.85%ـ، كما حصل الطالب بلال محمد السيد أحمد جمعه، على المركز الثاني" كفيف"، بمعهد أبو مندور الثانوي، وحصل على 581 درجة، بنسبة 80%.

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