"تعليم البحيرة": انتظام ختام امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية وصفوف النقل

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الامتحانات شهدت حالة من الهدوء والانتظام والإلتزام بكافة توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة مع انتهاء ماراثون امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية وصفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وشهد اليوم الخميس، أداء طلاب الإعدادية امتحان مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وكيل الوزارة أن اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية شهد أداء الطلاب لامتحان مادة الهندسة خلال الفترة من ٩.٠٠ صباحًا وحتى ١١.٠٠ صباحًا ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من ١١.٣٠ وحتى ١٢.٣٠ ظهرا أمام عدد ٢٢٠ لجنة بالإدارات التعليمية الـــ ١٨ بالمحافظة والتى استقبلت على مدار أيام امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية عدد ٣٠٥٣٦ طالبا وطالبة.

وأكد الديب أن الامتحانات شهدت الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية وتوفير الجو المناسب والهدوء وكافة سبل الراحة والأمان لضمان حسن سير الامتحانات وربط غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بغرف العمليات الفرعية بكل إدارة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وتقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة لجميع أبنائه بكل الأمنيات بالتوفيق والسداد وأن تكلل جهودهم بالنجاح والتفوق.