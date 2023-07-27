جولد بيليون: استمرار تراجع الدولار الأمريكي يدفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس على خلفية ضعف الدولار الأمريكي، حيث استوعب المتداولون تعليقات متوازنة إلى حد ما من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع في أسعار الفائدة.

يتداول سعر الذهب الفوري اليوم الخميس وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1975 دولارا للأونصة، مسجلا ارتفاع بنسبة 0.3%، وقد سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1982 دولارا للأونصة، ويعد هذا الارتفاع الثالث على التوالي في أسعار الذهب على حساب تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق وتصل الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002 عند 5.25% - 5.50%، ليشهد الاجتماع حيادية بنسبة كبير من جانب الفيدرالي ورئيسه بالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة.

البنك الفيدرالي خفف من مخاوفه بشأن الركود الاقتصادي المحتمل وزاد من فرص الوصول بمعدلات التضخم إلى مستهدفها دون الدخول في ركود اقتصادي، كما أشار إلى تمسكه بمواجهة التضخم والوصول به إلى مستهدف البنك، وفق جولد بيليون بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية خلال المتبقي من العام أشار الفيدرالي أن الباب مفتوح إلى أكثر من احتمال وأن القرار سيتم اتخاذه وفقاً للبيانات الاقتصادية التي تصدر قبل كل اجتماع، ولكن الأكيد أن البنك الفيدرالي لن يلجأ إلى خفض الفائدة هذا العام.

وبالنسبة لاجتماع البنك في شهر سبتمبر القادم فقد أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك قد يقوم برفع الفائدة هذا الاجتماع أو تثبيتها على مستوياتها الحالية وأن البيانات الاقتصادية ستكون هي الفيصل في قرار البنك.

وعند سؤال رئيس البنك عن التراجع الأخير في مستويات التضخم أشار أنه أمر جيد ولكن لا يمكن الاعتماد على بيانات مؤشر واحد فقط للتضخم تصف أداء شهر واحد فقط، وأن البنك يقبل مزيد من التباطؤ في أداء الاقتصاد وقطاع العمالة من أجل دفع التضخم إلى مزيد من الهبوط الحقيقي.