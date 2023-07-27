بوتين: نعتزم افتتاح قنوات ومؤسسات تعليمية روسية في إفريقيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن عزم موسكو افتتاح عدد من المؤسسات التعليمية الروسية في إفريقيا.

وقال بوتين، خلال كلمته في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية - الروسية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أكثر من 10 آلاف طالب من إفريقيا يدرسون في المعاهد الطبية الروسية، وسنساعد فى دعم الزملاء في إفريقيا فيما يتعلق بالتعليم العالي، ولكن كذلك في مؤسسات التعليم العام وإعداد الكوادر، متطلعًا إلى تدريس اللغة الروسية في بعض الدول".

كما دعا الرئيس الروسي، الشباب الإفريقي لزيارة سوتشي خلال مهرجان الشباب في مارس المقبل والذي يشارك فيه أكثر من 20 ألف شاب وفتاة من أكثر من 110 دول.

كما أعلن بوتين، عن مخطط دعم إفريقيا في مجال الإعلام عن طريق افتتاح عدد من القنوات الروسية في إفريقيا.

وفي إطار برنامج أعمال القمة والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، يناقش المشاركون في القمة سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين في حقبة تشهد العديد من التغيرات العالمية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وسيناقش ممثلو الوزارات المعنية في روسيا الاتحادية ورجال الأعمال الروس والأفارقة وخبراء في مجال العلاقات الدولية، التحديات التي تواجه روسيا ودول إفريقيا في عصر التغيير العالمي، وكذلك سيتم الحديث عن المشاكل الأكثر موضوعية وطرق حلها لتحفيز تنمية العلاقات الروسية الإفريقية في المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية.