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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تعليم الوادي الجديد": امتحانات الدور الثاني تسير بهدوء دون مشكلات

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد
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صرح سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، بأن امتحانات الدور الثانى بجميع الإدارات التعليمية تسير في هدوء واستقرار دون مشكلات.

ويؤدى طلاب الدور الثانى للشهادة الإعدادية اليوم الامتحان بمادة العلوم لمدة ساعتين .

وأشار سيد عطية إلى ختام أعمال امتحانات الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى حيث يؤدى طلاب الصف الأول إمتحان مادة الرياضيات والصف الثانى مادة الأحياء (الشعبة العلمية، علم النفس والاجتماع (الشعبة الأدبية).

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، أن الامتحانات تسير بشكل هادئ ومستقر فضلا عن انضباط واستقرار منظومة العمل.

وأعرب عن امتنانه وتقديره لتعاون جميع القائمين بأعمال الامتحانات لما شهده من حسن الأداء والدقة لإنجاز العمل بكل كفاءة.

الوادي الجديد امتحانات الدور الثاني طلاب الدور الثانى للشهادة الإعدادية