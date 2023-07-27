لليوم الثاني.."100 يوم صحة" تواصل حملتها بتعليم الوادي

تابع سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد لليوم الثانى على التوالي، حملة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتى تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تستهدف المبادرة الكشف الطبى علي العاملين بقطاع تعليم المحافظة بالمجان، حيث تتضمن أعمال الحملة صحة المرأة والاعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج.

ويوجه وكيل تعليم الوادي الجديد خالص الشكر والتقدير لقطاع صحة الوادى الجديد برئاسة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة، والفريق الطبى ومنسق الصحة بالمديرية ( الاتصال السياسى ) للجهد المبذول وحسن سير العمل.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.