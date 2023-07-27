بوتين: الغرب يعرقل توريدات الحبوب الروسية ويتهمنا بالتسبب في أزمة الغذاء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن الغرب يضع عراقيل جديدة أمام توريدات الحبوب الروسية، ويتهمنا بالتسبب في الأزمة الحالية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن روسيا تدرك أهمية إمداد الدول الإفريقية بالمواد الغذائية.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمته في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية، اليوم الخميس، أن هذا الأمر تجلى بشكل واضح في صفقة الحبوب المعقودة بمشاركة الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي كانت تهدف لضمان الأمن الغذائي العالمي، وخلال سنة واحدة في إطار هذه الصفقة تم تصدير حوالي 32 مليون طن من الشحنات من أوكرانيا و70% منها وردت إلى بلدان ذات مداخيل أعلى من المتوسط بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في حين أن إثيوبيا والسودان والصومال وغيرها، حصلت على أقل من مليون طن فقط".

ولفت بوتين إلى أن روسيا تولي أهمية كبيرة لتوريدات الحبوب للدول الإفريقية، متابعًا "التبادل التجاري بين روسيا ودول إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري زاد".