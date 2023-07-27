"آية عجور" بنت الدقهلية الرابعة على الثانوية الأزهرية: عوضني الله بنور البصيرة وأتمنى الالتحاق بكلية اللغات والترجمة

سادت حالة من السعادة والفرح داخل منزل "الطالبة أية محمد عجور" الحاصلة على المركز الرابع " كفيف" فى الثانوية الأزهرية من معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية بنسبة 90.16%، وانطلقت الزغاريد داخل المنزل فور علمهم بخبر تفوقها والتى كانت متأكدة من أن الله لن يضيع تعبها هباءً فلم يمنعها فقدان بصرها عن التفوق حيث منحها الله نور البصيرة لتجتهد وتصبح من ضمن المتفوقين وأوائل الثانوية الازهرية.

وأكدت الطالبة آية انها علمت بأنها من ضمن الاوائل من خلال شقيقتها التى تلقت اتصالا من رئيس منطقة الدقهلية الازهرية حيث دخلت فى حالة من البكاء الهستيري هي ووالدتها من الفرحه فور علمها بالخبر مشيره الى انها كانت متوقعة التفوق ولكن خبر وجودها ضمن الاوائل كان مفاجأة جميله لها و للأسرة موجه فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وأسرتها ومدرسيها لدعمهم لها.

وأضافت أنه رغم فقدانها للبصر إلا أنها كانت تسعى للتفوق واستذكار دروسها بدعم ومساعدة أفراد أسرتها الذين حرصوا على توفير الجو المناسب ووسائل الراحه لها لتتمكن المذاكرة حيث كانت تحرص على ترتيب وقتها بين المذاكره والراحة حيث خصصت 4 ساعات يوميا للمذاكرة بالإضافة الى اخذ يوم الخميس والجمعة راحه من كل أسبوع.

وأشارت إلى أنها تتمنى الإلتحاق بكلية اللغات والترجمة وهذا حلم حياتها وأن تتخصص فى اللغة الإنجليزية، حيث ستعمل فى الفتره القادمة على أخذ كورسات فى اللغة الانجليزية.

ومن جانبه، عبر والد آية عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وكل من دعم ابنته فى مسيرة التعليم والاهتمام التى توليه الدولة والازهر الشريف بذوى الهمم مءكدا انه كان يعلم بتفوق ابنته وانها ستكون من ضمن الاوائل، حيث كانت حريصه كل الحرص على المذاكره بنظام وترتيب جعلها تلم بكافة المواد جيدًا.