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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم حملة للتوعية بخطورة المخدرات

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 223، على تنظيم حملة توعوية تجوب مراكز وقرى محافظة بني سويف للتوعية بخطورة المخدرات من خلال فرق مكونة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات المجتمع المدني.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الحملة تستهدف مكافحة انتشار تعاطي المواد المخدرة بين أوساط الشباب مما ينتج عنه العديد من الآثار السلبية على المجتمع وأفراده، ورفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة ومخاطر التدخين، فضلا عن تسلط الضوء على الأثر السلبى الناتج عن تعاطي المخدرات على الشباب، والأسر، والمجتمع ككل، كونهم العنصر البشري الأهم في مواصلة مسيرة التطوير.

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