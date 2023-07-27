غدا.. حفل نانسي عجرم وراغب علامة في العلمين

يستعد النجوم راغب علامة ونانسي عجرم لإحياء حفل غنائي مساء غد الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العالمين.

وطرحت الجهة المنظمة لحفل نانسي عجرم، وراغب علامة أسعار التذاكر حيث تنوعت بأكثر من فئة، وجاءت كالتالي: الفئة الأولى بمبلغ سعرها 35000 جنيه لعدد 10 أفراد، بينما تأتي الفئة الثانية بملغ 750 جنيها، أما الفئة الثالثة بـ650 جنيها أما الفئة الرابعة والأخيرة بـ250 جنيها

وشهدت فعاليات مهرجان العلمين بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على الصعيد المحلي والأجنبي، كما سيقام سباق تراياثلون، مكون من 3 رياضات السباحة - ركوب الدراجات - الجري وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات ، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.