الأحد.. "تبادل ثقافة الخزف" ندوة بالمركز الثقافي الصيني

يقيم المركز الثقافي الصيني بالجيزة، مساء يوم الأحد المقبل 30 يوليو 2023، ندوة ثقافية بعنوان "تبادل ثقافة الخزف بين الصين ومصر على طريق الحرير"، في تمام الساعة السابعة مساءً، وذلك في إطار النشاط الثقافي بين البلدين، حسبما ذكر المركز في بيان له.

وتتضمن الندوة عروضًا فنية مع آلات موسيقية خزفية من أوركسترا نسائية بمدينة "زيانج ديزهين" الصينية بالإضافة إلى محاضرة عن تبادل ثقافة الخرف بين الصين ومصر، والذي يحاضر خلالها المحاضر الصيني الدكتور "ليف بينجنج"، ونائب رئيس جامعة الصين "جينج ديزهين"، ومحاضرة أخرى للدكتور "وينج يانجين" وهو مدير متحف الخزف الإمبراطوري، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية السابق والخبير المصري لصناعة الأعمال الخزفية.

يذكر أن المركز يقيم عددًا من الندوات الهامة منها ندوة "التجربة الصينية والمصرية في الرحلة الإبداعية الفنية"، والتي تناولت موضوع التجارب الفنية للمبدعين والفنانين التشكيليين في كل من مصر والصين وأهم الفنانين والرواد في التجربة الفنية والحركة التشكيلية في كل من مصر و الصين وأوجه الشبه والاختلاف في التجربتين.

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