عمر جابر: هدفنا تتويج الزمالك بالبطولة العربية

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية البطولة العربية للفريق الأبيض، موضحا أن الزمالك يشارك في أي بطولة ويكون مرشحا للفوز باللقب .

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس قبل لقاء الاتحاد المنستيري:" جاهزون للبطولة العربية ، ولدينا إصرار وعزيمة قوية لتحقيق هدفنا بحصد البطولة .

وفيما يخص قرار محمد عبد الشافي بالاعتزال قال :" عبد الشافي قدوة ونتمنى له التوفيق خاصة وأنه لم يفتعل أي مشكلة من قبل، ونعتز به كثيرا".

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم يواجه الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم يلتقي مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس.



