إزالة 44 حالة تعدٍ بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 44 حالة تعد على مساحة 7 آلاف و407 أمتار مباني و28 فدانا و12 قيراطا و8 أسهم بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 24 حالة تعدي على مساحة 7 آلاف و407 أمتار مباني و20 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 28 فدانا و12 قيراطا و8 أسهم بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.