أوسوريو: لن أغير طريقة لعب الزمالك في مباراة النصر السعودي

أكد الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، أنه لن يغير طريقة لعبه في مباراة النصر السعودي بالجولة الثالثة لدور المجموعات، وأن كل مباراة يخطط لها الجهاز الفني على حدة.

أضاف أوسوريو، فيما يخص الدفع بحمزة المثلوثي في مركز المساك، "حمزة لاعب مميز في الكرات العالية وسريع وأجاد في مركز المساك، وغاب المباراة الأخيرة في الدوري نظرا لمرض نجله وسفره إلى تونس".

وتابع أوسوريو أن سيف الجزيري مهاجم جيد وسجل أهدافا مؤثرة وقادر على صنع الفارق في لقاء الاتحاد المنستيري غدا.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا: "نخطط للمنافسة على لقب البطولة العربية".

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم يواجه الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم يلتقي مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس.